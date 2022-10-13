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اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 17 رحلة طيران سياحية أوروبية

الخميس، 13 أكتوبر 2022 12:00 ص
اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 17 رحلة طيران سياحية أوروبية مطار مرسى علم الدولى
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الخميس، 17 رحلة طيران دولية ضمن 108 رحلات أسبوعية يستقبلها المطار بداية من السبت الماضى وحتى غدًا الجمعة، وذلك مع تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين للاستمتاع بالبحر الأحمر.

وكشفت جداول رحلات طيران مطار مرسى علم الدولى الأسبوعية، أن من بين 108 رحلات طيران الوافدة خلال الأسبوع 105 رحلات دولية و3 رحلات أخرى داخلية، وتصل الرحلات الدولية من 11 دولة منها 3 رحلات من بلجيكا، و5 من هولندا، و18 من المطارات الإيطالية.
 
كما يستقبل مطار مرسى علم خلال الأسبوع 20 رحلة من ألمانيا، و30 رحلة من التشيك، والتى تعد أكبر الرحلات وصولا، وكذلك 18 رحلة من بولندا و4 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج ورحلة من سلوفاكيا ورحلة من النمسا ورحلة من المجر ورحلتين من فرنسا.


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