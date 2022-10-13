اليوم.. قوافل حياة كريمة العلاجية تبدأ عملها بالكشف على أهالى قرى الشلاتين

تبدأ القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة اليوم الخميس، عملها بإجراء الكشف الطبى وصرف العلاج مجانًا على أهالى قرى منطقة الخير، وادلدديب التابعيتين لمدينة الشلاتين وذلك لمدة يومين اليوم وغدا الجمعة، وذلك بعد إجراء الكشف الطبى على أهالى قرية الخمرويم بالقصر.

وكانت انطلقت القوافل العلاجية الشهرية لمبادرة حياة كريمة عن شهر أكتوبر الثلاثاء الماضى والتى يبلغ عددها 8 قوافل علاجية، ويتم خلالها الكشف وصرف العلاج وعمل الفحوصات والإشاعات اللازمة لأهالى قرى البحر الأحمر المختلفة.

وبدأت القوافل بقرية الحمروين بمدينة القصير الثلاثاء الماضى وأمس الأربعاء ومنها اليوم توجهت الى قرية الخير وادلديت التابعتين لمدينة الشلاتين جنوب البحر الأحمر، لقضاء يومين بها حيث يتم إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج مجانا على الأهالى.

وتنتقل القوافل العلاجية من قرية الخير وادلديت بالشلاتين لمدينة حلايب جنوب البحر الأحمر، وتقوم بإجراء الكشف الطبى على الأهالى لمدة يومين هنا 15 و16 أكتوبر الجارى، ومن حلايب إلى قرية ابو رماد يومى 17 و18 أكتوبر.

وتنتقل القوافل العلاجية من حلايب جنوبا إلى مدينة مرسى علم شمالًا، حيث تبدأ بالكشف الطبى على قرى الشيخ الشاذلى، وأبو غصون، لمدة يومين 19 و20 أكتوبر، ثم إلى وحدة طب الأسرة بمرسى علم، يومى و21 و22 أكتوبر.

ومن مدينة مرسى علم إلى سفاجا وتحديدا بقرية أم الحويطات حيث تم الكشف الطبى وصرف العلاج مجانا على أهالى القرية يومى 23 و24 أكتوبر الجارى، ومنها تنتقل القوافل اخيرا إلى وحدة صحة الأمل بمدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر وليتم إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج مجانا يومى 25 و26 أكتوبر الجارى.