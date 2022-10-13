وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تواصل الوقوف إلى جانب الشعب التونسي في الوقت الذي يواجه فيه أزمة اقتصادية مستمرة في الداخل، ويواجه انعدام الأمن الغذائي، الذي تفاقم بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأضافت أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستقدم منحة بقيمة 60 مليون دولار لليونيسف لتقديم الدعم المباشر للأسر الضعيفة في جميع أنحاء تونس، بما في ذلك التكاليف الأساسية المتعلقة بالعودة إلى المدرسة، ويأتي هذا الالتزام بالإضافة إلى البرامج الأمريكية المستمرة التي تدعم المجتمع المدني التونسي والقطاع الخاص، حيث يسعى التونسيون لبناء مستقبل مزدهر وديمقراطي للجميع.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة ستواصل دعم الشعب التونسي من خلال الشراكة طويلة الأمد التي تركز على تعميق التعاون الأمني​، وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع وتعزيز الازدهار الاقتصادي على المدى الطويل.