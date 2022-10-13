وأوضحت جويسلر -في تصريحات له اليوم الخميس، أن الخطوة المنطقية الأولى لمواجهة الأزمة هي التحدث مع تلك الدول التي يمكنها دعمنا على مستوى العرض وعلى جانب السعر وبخاصة الولايات المتحدة والنرويج.

وذكرت الوزيرة أنه من أجل ضمان إمدادات الغاز لدول الاتحاد الأوروبي تمكنت النمسا ودول أخرى من زيادة المخزونات عن مستوى 80% لتوفير أمن الطاقة خاصة في فصل الشتاء المقبل، موضحة أن وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي اجتمعوا بشكل غير رسمي أمس الأربعاء، في براج لمواصلة العمل على إجراءات معالجة ارتفاع أسعار الطاقة، كما بحثوا كيفية تحديد سعر الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء وكيف يمكن للاتحاد الأوروبي شراء الغاز.