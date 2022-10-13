المكسيك.. اتهام رجل بقتل 32 غزالا نهشتها كلابه المدربة

وكالات

أدان الادعاء المكسيكي رجلا أطلق كلابه المدربة على غزلان في محمية طبيعية بانتهاك حقوق الحيوان، حيث نفقت 32 غزالا جراء عضها، وترهيب الكلاب لها.

وأوضح ممثلو الادعاء في ولاية بويبلا أن "الرجل دخل الحظيرة التي تضم الغزلان في "فولكانيك بارك" (الحديقة البركانية) في يونيو، مع العديد من الكلاب من سلالات مختلفة، وسمح لهم أو شجعهم على عض الغزلان حتى الموت"، في حين لم يتضح كيف دخل إلى الحظيرة في الحديقة الواقعة على منحدرات بركان بيكو دي أوريزابا، أعلى جبل في المكسيك.

وأشار ممثلو الادعاء إلى المشتبه به باسمه الأول فقط، تماشيا مع القانون المكسيكي.

جدير بالضكر أن قانون ولاية بويبلا يحظر القسوة على الحيوانات أو إهمالها أو إساءة معاملتها، كما ينص على عقوبات بالسجن من أربع إلى ثماني سنوات إذا أدت الجرائم إلى موت الحيوان.