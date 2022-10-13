المشدد 5 سنوات لعاطل سرق 115 ألف جنيه من شخصين تحت تهديد السلاح بقليوب

القليوبية - إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار فوزي يحيي أبو زيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد، وعماد سامي وردخان، وأمانة سر حلمي محمود، وحامد حجازي، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لعاطل، لاتهامه بسرقة مبلغ مالي وهواتف محمولة من أشخاص تحت تهديد السلاح، بالطريق العام بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 17921 لسنة 2021 جنح مركز قليوب، والمقيدة برقم 46774 لسنة 2021 كلي جنوب بنها، أن المتهم " إبراهيم ع إ"، 35 سنة، عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة قليوب، سرق وآخر مجهول المنقولات (المبالغ المالية 115 ألف جنيه، والهواتف المحمولة) المبينة وصفاً وقدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليهما ناصر شكري عبد القادر عبد العال، وقرني عبد الله قرني عبد الواحد، وكان ذلك بالطريق العام بطريق الإكراه الواقع عليهما، بأن أشهروا في وجههما أسلحة بيضاء وسلاح ناري محل الاتهامات التالية فبثوا الرعب في نفسهما وشلوا بذلك مقاومتهما وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالأوراق.



وتابع أمر الإحالة، أن المتهم حاز بدون ترخيص سلاح ناري مششخن "مسدس" على النحو المبين بالأوراق ، كما حاز وأحرز أداة (سنجة) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لإحرازها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.