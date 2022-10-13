الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بتجليس الأنبا دانيال لطفى مطران على كرسى إيبارشية أسيوط

كتب: محمد الأحمدى

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بعد قليل بتجليس الأنبا دانيال لطفى مطران على إيبارشية أسيوط، وذلك من كاتدرائية أم المحبة الإلهية بأسيوط.

ومن المقرر أن يترأس القداس الإلهى البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك.

وكان السينودس البطريركى للكنيسة القبطية الكاثوليكية بقيادة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الاقباط الكاثوليك ، قرر فى جلسته المنعقدة بدار القديس اسطفانوس بالمعادي، بعد دراسة الاحتياجات الراعوية للأقباط الكاثوليك في إيبارشية أسيوط الحالية، بأن يتم تقسيم إيبارشية أسيوط الحالية إلى إيبارشيتين.

- الشمالية وتشمل مدينة القوصية وتوابعها، وتشمل مراكز أبنوب وديروط ومنفلوط وتوابعهم، وتضم 13 كنيسة، وتسمى إيبارشية القوصية (كرسي قُسقام)، ومقر المطرانية مدينة القوصية. وقد تم تعيين الأنبا باسيليوس فوزى، مطران المنيا، مدبرا بطريركيا لإيبارشية القوصية لحين تجليس مطران على كرسي الإيبارشية.

- الجنوبية وتشمل مدينة أسيوط وأسيوط الجديدة، ومراكز الفتح، أبوتيج، ساحل سليم، البداري، صدفا، والغنايم حتى حدود محافظة أسيوط جنوباً، وتضم 32 كنيسة، وتُسمى إيبارشية أسيوط (ليكوبوليس)، ومقر المطرانية مدينة أسيوط، ومطرانها الأنبا دانيال لطفى.

وقد تم تعيين الأنبا دانيال لطفى، مطران أسيوط، مدبرا بطريركيا لإيبارشية الإسماعيلية لحين تجليس مطران على كرسي الإيبارشية.