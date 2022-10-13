اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 أكتوبر 2022 10:32 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بتجليس الأنبا دانيال لطفى مطران على كرسى إيبارشية أسيوط

الخميس، 13 أكتوبر 2022 09:34 ص
الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بتجليس الأنبا دانيال لطفى مطران على كرسى إيبارشية أسيوط الأنبا دانيال
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بعد قليل بتجليس الأنبا دانيال لطفى مطران على إيبارشية أسيوط، وذلك من كاتدرائية أم المحبة الإلهية بأسيوط.

ومن المقرر أن يترأس القداس الإلهى البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك.

وكان السينودس البطريركى للكنيسة القبطية الكاثوليكية بقيادة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الاقباط الكاثوليك ، قرر فى جلسته المنعقدة بدار القديس اسطفانوس بالمعادي، بعد دراسة الاحتياجات الراعوية للأقباط الكاثوليك في إيبارشية أسيوط الحالية، بأن يتم تقسيم إيبارشية أسيوط الحالية إلى إيبارشيتين.

- الشمالية وتشمل مدينة القوصية وتوابعها، وتشمل مراكز أبنوب وديروط ومنفلوط وتوابعهم، وتضم 13 كنيسة، وتسمى إيبارشية القوصية (كرسي قُسقام)، ومقر المطرانية مدينة القوصية. وقد تم تعيين الأنبا باسيليوس فوزى، مطران المنيا، مدبرا بطريركيا لإيبارشية القوصية لحين تجليس مطران على كرسي الإيبارشية.

- الجنوبية وتشمل مدينة أسيوط وأسيوط الجديدة، ومراكز الفتح، أبوتيج، ساحل سليم، البداري، صدفا، والغنايم حتى حدود محافظة أسيوط جنوباً، وتضم 32 كنيسة، وتُسمى إيبارشية أسيوط (ليكوبوليس)، ومقر المطرانية مدينة أسيوط، ومطرانها الأنبا دانيال لطفى.

وقد تم تعيين الأنبا دانيال لطفى، مطران أسيوط، مدبرا بطريركيا لإيبارشية الإسماعيلية لحين تجليس مطران على كرسي الإيبارشية.

الأنبا دانيال
الأنبا دانيال

الكنيسه الكاثوليكيه

الانبا دانيال

ايبارشيه اسيوط



الموضوعات المتعلقة

الكنيسة الكاثوليكية: نصلى لله لتكون مناسبة انتصار أكتوبر ملؤها الخير لمصر

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 04:07 م

الكنيسة الكاثوليكية تشارك فى المؤتمر الدولى للحفاظ على المناطق التراثية

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 02:23 م

الكنيسة الكاثوليكية تنظم المؤتمر السنوى لخدام ومخدومى فرح وعطاء بكنائس القاهرة

الأحد، 18 سبتمبر 2022 03:32 م

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد الصليب اليوم الأربعاء

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 08:00 ص

الأنبا توما يفتتح مؤتمر اللجنة الأسقفية للشباب بالكنيسة الكاثوليكية فى وادى النطرون

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 11:10 م

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد الصليب بعد غد الموافق 14 سبتمبر

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 11:06 م

الكنيسة الكاثوليكية تشارك فى مبادرة زراعة 100 مليون شجرة لمواجهة التغيرات المناخية

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 06:36 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة