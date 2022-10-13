ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن بيسكوف قوله "حدثت أعمال إرهابية، أوروبا ليس لديها فرصة في الواقع - حتى لو كان عليها أن تفعل ذلك - لشراء غازنا، وهو الأرخص والأكثر اعتمادية، أوروبا ملزمة الآن بشراء الغاز الطبيعي المسال الأمريكي بأسعار متزايدة".



وفي 26 سبتمبر الماضي، تم الإبلاغ عن حدوث أضرار غير مسبوقة في مواقع بخطي أنابيب نورد ستريم 1 و 2 البحرية، أفاد علماء الزلازل السويديون في وقت لاحق أنه تم تسجيل انفجارين على طول مسارات خط الأنابيب.