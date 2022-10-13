اليوم السابع
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الكاظمى يهنئ المهندس محمد السودانى بعد تكليفه يتشكيل حكومة العراق الجديدة

الخميس، 13 أكتوبر 2022 05:57 م
الكاظمى يهنئ المهندس محمد السودانى بعد تكليفه يتشكيل حكومة العراق الجديدة رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى
كتب أحمد جمعة

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هنأ رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، اليوم الخميس، محمد شياع السوداني بتكليفه لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، داعيا كافة القوى السياسية العراقية إلى التعاون والتكامل، متمنياً له التوفيق في مهمّة تشكيل الحكومة، من أجل تحقيق تطلعات الشعب العراقى الكريم، بحسب ما نشره على حسابه الرسمي عبر "تويتر".

وكان المهندس محمد شياع السوداني قد أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تكليفه بمنصب رئاسة وزراء حكومة العراق خلفا لمصطفى الكاظمى.

وأدى السياسى الكردى عبد اللطيف رشيد، اليوم الخميس، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب العراقى رئيسا لجمهورية العراق.

وأعلن مجلس النواب العراقى في بيان رسمي، الخميس، انتخاب الدكتور عبد اللطيف رشيد رئيسا لجمهورية العراق بعد حصوله على 162 صوتا من أصل 269، مشيرا إلى حصول الرئيس العراقى برهم صالح على 99 صوتا، ليصبح بذلك السياسى الكردى عبد اللطيف رشيد رئيسا لجمهورية العراق.


انتخاب رئيس العراق

البرلمان العراقى

مجلس النواب العراقى

عبد اللطيف رشيد رئيس جمهوريه العراق



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