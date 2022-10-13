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القوى العاملة تنظم ملتقى توظيف لـ3 آلاف شاب.. السن حتى 40 عاما

الخميس، 13 أكتوبر 2022 10:11 ص
القوى العاملة تنظم ملتقى توظيف لـ3 آلاف شاب.. السن حتى 40 عاما ملتقى القوى
كتب: محمد الأحمدى

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تنظم وزارة القوى العاملة بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الخميس، ملتقى توظيف للشباب بمشاركة 30 شركة قطاع خاص تُوفر 3 آلاف فرصة عمل للشباب بتخصصات مختلفة، لجميع المؤهلات، على أن يكون السن من 18-40 عاماً.

 

ودعت وزارة القوى العاملة، الشباب الراغب في الحصول على فرصة عمل التواجد اليوم الخميس بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية بالعنوان: "مربع 1331" شارع د. أحمد زكي، النزهة الجديدة".

 

وأوضحت الوزارة فى بيان صحفى لها، أن ذلك يأتى تفعيلاً لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والهيئة في مجال التدريب والتشغيل والسلامة والصحة المهنية، وانطلاقاً من دور الوزارة فى توفير فرص عمل لائقة للشباب  بالقطاع الخاص وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.

 

وقالت الوزارة، إن الفرص المتاحة بالملتقى وفرتها إدارة التشغيل بالداخل التابعة للإدارة الركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل بالوزارة بالتعاون مع "الهيئة"،تنسيقاً مع شركات خاصة، على مهن وتخصصات مختلفة لجميع المؤهلات، وتدعو "الوزارة" الشباب الراغب في العمل التواجد بالعنوان المذكور اليوم الخميس من العاشرة صباحاً حتى الثالثة عصرًا.

ملتقى التوظيف
ملتقى التوظيف

 


القوى العامله

الهيئه القبطيه الانجيليه

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