القوى العاملة بقنا تنظم دورات تدريبة للشباب والفتيات لتأهليهم لسوق العمل

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن مديرية القوي العاملة أطلقت 5 دورات تدريبية في مجال "صيانة المحمول، التركيبات الكهربائية، السباكة، ولحام وتشكيل المعادن، المساحة " بأحدث الآلات والمعدات وبمدربين على قدر عالي من الكفاءة.

وأضاف الداودي، أن ذلك يأتي في إطار خطة المحافظة لتدريب الشباب والفتيات وتأهيلهم على المهن المطلوبة فى سوق العمل بما يسهم فى خفض معدلات البطالة تحقيقاً لأهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضح أحمد جابر، مدير عام مديرية القوى العاملة بقنا، أنه تم البدء في تدريب 80 شابا على المهن، وتضمن التدريب إلحاق 3 من ذوي الهمم وفتاتين بمهنة التركيبات الكهربية وصيانة المحمول و5 فتيات بمهنة المساحة، مؤكدا أن التدريب العملي يكسب الشباب والفتيات خبرات عديدة تفتح أمامهم مجالا واسعا في سوق العمل.