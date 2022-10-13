اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 أكتوبر 2022 11:49 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

القوى العاملة بقنا تنظم دورات تدريبة للشباب والفتيات لتأهليهم لسوق العمل

الخميس، 13 أكتوبر 2022 11:38 ص
القوى العاملة بقنا تنظم دورات تدريبة للشباب والفتيات لتأهليهم لسوق العمل جانب من التدريب
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن مديرية القوي العاملة أطلقت 5 دورات تدريبية في مجال "صيانة المحمول، التركيبات الكهربائية، السباكة، ولحام وتشكيل المعادن، المساحة " بأحدث الآلات والمعدات وبمدربين على قدر عالي من الكفاءة.

وأضاف الداودي، أن ذلك يأتي في إطار خطة المحافظة لتدريب الشباب والفتيات وتأهيلهم على المهن المطلوبة فى سوق العمل بما يسهم فى خفض معدلات البطالة تحقيقاً لأهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضح أحمد جابر، مدير عام مديرية القوى العاملة بقنا، أنه تم البدء في تدريب 80 شابا على المهن، وتضمن التدريب إلحاق 3 من ذوي الهمم وفتاتين بمهنة التركيبات الكهربية وصيانة المحمول و5 فتيات بمهنة المساحة، مؤكدا أن التدريب العملي يكسب الشباب والفتيات خبرات عديدة تفتح أمامهم مجالا واسعا في سوق العمل.

 


القوة العاملة

تدريب الشباب

تدريب فتيات

محافظ قنا

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة