كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على صاحب مصنع مستحضرات تجميل بدون ترخيص بالسلام لحيازته كميات كبيرة لمستحضرات مجهولة المصدر، وتحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.. فقد تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مصنع لإنتاج وتعبئة مستحضرات التجميل- كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول) لإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها مغشوشة ومقلدة غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المصنع على (13 ألف عبوة مستحضرات "منتج نهائى"- 1,400 طن مواد كيماوية – 640 كيلو جرام خامات – 100 كيلو جرام مكسبات رائحة "جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها" – عدد من الماكينات والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع).

وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيـص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.