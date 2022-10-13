القابضة للكهرباء تشيد باستعدادات شركة القناة لمؤتمر المناخ

رحمة رمضان

أشاد المهندس جابر الدسوقي رئيس الجمعية العامة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء ورئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر على المجهودات المبذولة الفترة الماضية وخاصة الاداء المتميز في تنفيذ التكليفات الوطنية في جنوب السودان وشرم الشيخ استعدادا لموتمر المناخ والتى كان لها بالغ الأثر فى ظهور الشركة بشكل متميز خاصة فى استقرار وانتظام التغذية الكهربائية ، و فى تأمين كافة الفعاليات والمؤتمرات والأحداث الهامة التي تمت في نطاق الشركة خلال العام الماضي

ومن جانبه، استعرض المهندس سامي أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، مجهودات وانجازات الشركة على مدار العام الماضى من تنفيذ مشروعات وخطط استثمارية ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، خاصة و أن شركة القناة من أكبر شركات التوزيع امتلاكاً للشبكة الكهربائية لاتساع نطاقها الجغرافى بنسبة 30%.

وأضاف رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء عبر الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه تم استعراض موقف بعض المشروعات القومية الجارى تنفيذها فى نطاق الشركة خلال انعقاد الجمعية العامة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأشار أبو وردة، إلى أنه تم تنفيذ التكليفات الوطنية سواء في دولة جنوب السودان أو الاستعداد لمؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ، مشيرا إلى أن الشركة قامت بتفيذ كافة الخطط بنسبة 100%، وكذلك قامت الشركة بجهود كبيرة في التحصيل ومكافحة السرقات و تحسين كافة المؤشرات الفنية و التجارية والمالية.