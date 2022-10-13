اليوم السابع
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الصناعات الهندسية: المؤتمر الاقتصادى فرصة لطرح أفكار تعميق التصنيع المحلي

الخميس، 13 أكتوبر 2022 04:00 ص
الصناعات الهندسية: المؤتمر الاقتصادى فرصة لطرح أفكار تعميق التصنيع المحلي مصانع
كتب إسلام سعيد

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أكدت المهندس محمود محسن عضو غرفة الصناعات الهندسية، أن المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده نهاية شهر أكتوبر الجاري يعتبر فرصة لمناقشة الرؤي المختلفة للنهوض بالقطاع الاقتصادي والصناعي والاستماع لوجهات النظر المختلفة للخروج بأمان من الفترة الحرجة الحالية وكذلك طرح أفكار لنهضة الصناعات الهندسية 
 
وأكد في تصريحات خاصة، ضرورة تخصيص جلسة لمناقشة تعميق التصنيع المحلي، وكذلك مناقشة رؤية المصدرين والمصنعين لتطوير القطاع الصناعي والتصديري في وقت يساهم فيه قطاع الصناعات الهندسية بالمرتبة الرابعة من حيث القطاعات المصدرة 
 
وشدد على ضرورة طرح مبادرة لتمويل الصناعات الكبيرة والمتوسطة وإتاحة المخصصات المالية للوفاء بالالتزامات اللازمة للتطوير والتصنيع في مصر في ظل الظروف العالمية الحالية، وطرح هذه المبادرات للنقاش في المؤتمر الاقتصادي 
 
 
وثمن عضو الصناعات الهندسية جهود الحكومة المصرية لدعم الصناعة الوطنية ، وزيادة نسبة المكونات المحلية في التصنيع وتسهيل حصول قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة على المستندات والأوراق اللازمة للدخول للقطاع الرسمي.
 
 
 

الصناعات الهندسية

الصناعات الصغيرة

الصناعات المتوسطة

الصناعات الصغيرة والمتوسطة



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