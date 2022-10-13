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الصحة توضح أهمية الجرعات التنشيطية من لقاح كورونا .. اعرف التفاصيل

الخميس، 13 أكتوبر 2022 10:00 ص
الصحة توضح أهمية الجرعات التنشيطية من لقاح كورونا .. اعرف التفاصيل لقاح كورونا
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان أن لقاح فيروس كورونا يوفر حماية كاملة من العدوى ونصحت بتلقى الجرعات التنشيطية للحماية من المضاعفات الخطرة للاصابات .
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان إن تناول الجرعات التنشيطية من لقاح كورونا يحمى الشخص من المضاعفات الخطرة التى تسببها الإصابة بالفيروس.
 
وأوضحت وزارة الصحة والسكان إن فيروس كورونا يؤثر على صحة الدماغ والقلب والرئتين، لذلك من الضرورى تلقى اللقاح وجرعته التنشيطية لتقوية المناعة للوقاية من مضاعفات كوفيد 19.
 
ونصحت وزارة الصحة الأطفال بالمدارس بضرورة الحصول على اللقاح مع اتباع التجراءات الاحترازية الكاملة منعا للعدوى وضمان دراسة آمنة.
 
وأكدت وزارة الصحة والسكان أن وفيات فيروس كورونا وصلت إلى مستوى منخفض والوضع الوبائى مستقر للغاية والإصابات أصبحت قليلة للغاية، موضحا أن الموجة الأخيرة من كورونا فى مصر كانت ضعيفة والفيروس أصبح ضعيفا.
 
وأضافت أنه مع دخول موسم الشتاء وموسم المدارس والجامعات يصبح مقاومة الجهاز التفسى وتأقلمه مع التغيرات الجوية ليس سريعا، وبالتالى تزداد حالات الإنفلونزا والسعال والعطس.

الصحة

كورونا

لقاح كورونا

موسم الشتاء

اليوم السابع بلس



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