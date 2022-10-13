اليوم السابع
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الصحة: الفحص الذاتى يكشف السرطان بنسبة 25% والسريرى بنسبة 40%

الخميس، 13 أكتوبر 2022 10:21 ص
الصحة: الفحص الذاتى يكشف السرطان بنسبة 25% والسريرى بنسبة 40% سرطان الثدى
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان أن مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدى تقدم خدماتها بالمجان وقالت الوزارة إن الفحص الذاتى يكشف السرطان بنسبة 25% ويتم إجراءة شهريا من قبل السيدة.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الفحص السريرى يكشف السرطان بنسبة 40% يتم إجراءة سنويا ويكون من قبل الطبيب أثناء الفحص العام .
 
وقالت وزارة الصحة والسكانإنه إن نسبة اكتشاف أورام الثدي في مراحلها المتأخرة (الثالثة والرابعة)، من 58.5 % من الحالات إلى 29.5%، وذلك نتيجة للفحص والتشخيص المبكر، ضمن المبادرة الرئاسية.
 
وأوضح وزارة الصحة والسكان ارتفاع نسبة اكتشاف الإصابة بالأورام في المراحل المبكرة إلى 70.5 %. مشيرا إلى ارتفاع معدلات تردد السيدات للفحص، ضمن المبادرة بنسة زيادة تصل إلى 44.8%، عن معدلات التردد منذ العام الأول لإطلاق المبادرة في 2019، وذلك نتيجة لارتفاع مستوى الوعي بضرورة الكشف المبكر عن أورام الثدي والمتابعة الدورية السنوية، والتوعية بخطوات الفحص الذاتي وأهمية تجنب «التغذية غير السليمة، والخمول البدني وقلة النشاط، والتدخين»، وذلك من خلال الوحدات الصحية والفرق الطبية المتنقلة والرائدات الصحيات.

الصحة

سرطان الثدى

اورام الثدى



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