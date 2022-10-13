الصحة العالمية: الأزهر يدعم حملات تطعيم شلل الأطفال بإقليم شرق المتوسط

كتبت أمل علام

كشف الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لشرق المتوسط، أن منظمة الصحة العالمية تتعاون مع مجمع الفقه الإسلامى الدولى المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامى، ومؤسسة الأزهر الشريف، لمواجهة شلل الأطفال فى أفغانستان، وذلك لضمان وصول التطعيمات إلى هناك والموافقة على تطعيم الاطفال، موضحا أن هناك دعما من 4 هياكل إسلامية من المرشدين الإقليميين وعمل نشرات توعوية، والتواصل الاجتماعى للوقوف على أرض الواقع لمواجهة شلل الأطفال فى افغانستان، وتأثير المرض على الاقليم وخارج الإقليم.

وقال المدير الإقليمى لشرق المتوسط إن أهم رسالة أساسية، أن إقليم شرق المتوسط غنى بالموارد والقيم والمبادئ، والتعاون والأخوة، وأجمع الجميع أنه بناء على هذا الغنى بالإقليم لا يوجد حل إلا أن نسعى جميعا إلى التميز فى جميع المجالات الصحية، وحتى انعقاد اللجنة الاقليمية القادمة سيتم مراجعة الخطط لتخطى العقبات وحماية سكان الإقليم من الأمراض.

من جانبها قالت الدكتورة رنا الحجة مديرة إدارة البرامج، بالمكتب الإقليمي لشرق التوسط، اننا ركزنا فى اللجنة الاقليمية الــ 69 لشرق المتوسط، على مناقشة موضوع مهم وهو كيفية الوقاية من سرطان عنق الرحم، مضيفة أن لقاح سرطان عنق الرحم دخل إلى 4 دول بإقليم شرق المتوسط، موضحة أن لقاح عنق الرحم من اللقاحات التى يمكن أن تقى من السرطان، مثل لقاح فيروس بى، موضحة اننا نهتم بصحة المرأة، لذلك ناقشنا موضوع سرطان عنق الرحم خلال اجتماعات اللجنة، كاحد اهم الموضوعات الصحية التى تهتم بصحة المرأة.

وقالت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية: إن شلل الأطفال دخل إلى منطقة واحدة فى فلسطين، وتم اعلان المنظمة بذلك، وتم إدخال تغطية لقاح لشلل الأطفال فى كل المحافظات، موضحة أنه بالنسبة للكوليرا لا توجد أى حالة فى فلسطين.