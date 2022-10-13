اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 أكتوبر 2022 05:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة البريطانية تستعد لشتاء قاس مع ارتفاع قوائم انتظار المرضى لـ7 ملايين

الخميس، 13 أكتوبر 2022 03:36 م
الصحة البريطانية تستعد لشتاء قاس مع ارتفاع قوائم انتظار المرضى لـ7 ملايين ليز تراس - رئيسة وزراء بريطانيا
كتبت رباب فتحى - وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح المدير الطبي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية ستيفن بويس، اليوم، الخميس، بأن الأطباء يستعدون لشتاء "قاس" بالمملكة المتحدة، داعيا الشعب للتقدم للحصول على لقاحات كوفيد والإنفلونزا.

وقال بويس - حسب ما ذكرته صحيفة (الجارديان) البريطانية - إن "الاستعدادات الشتوية لا تتوقف عند التطعيمات، لكن تستعد لإدارة الطلب المتزايد بما في ذلك زيادة عدد الأسرة ومعالجات مكالمات الطوارئ".

وبحسب البيانات الرسمية، فإن عدد الأشخاص الذين ينتظرون العلاج من جانب هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا تجاوز 7 ملايين لأول مرة في أغسطس الماضي.

وأثارت الأرقام المخاوف من أن الخدمة الصحية غير قادرة على مواجهة المستوى المرتفع للطلب الذي تواجهه.


بريطانيا

ليز تراس

الخدمات الصحية البريطانية

الخدمات الصحية الوطنية البريطانية

ستيفن بويس

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

اقتصاد بريطانيا ينكمش بـ 0.3 بالمئة فى أغسطس

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 09:48 ص

بريطانيا تعلن تقديم 55 مليون دولار كمساعدات لدعم الشعب الصومالى

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 09:43 ص

محلل سياسى: حكومات حزب المحافظين فى بريطانيا تتجه لتقليص الخدمات للمواطنين

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 12:29 ص

الركود الاقتصادى يضرب دول العالم.. توقعات قاتمة لشركات وول ستريت.. وقلق بين الفرنسيين بعد الإعلان عن زيادة أسعار الغاز والكهرباء.. ومحلل سياسى: الأزمات الاقتصادية فى بريطانيا تتزايد بشكل كبير

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 12:00 ص

محلل سياسى: الأزمات الاقتصادية في بريطانيا تتزايد بشكل كبير

الأحد، 09 أكتوبر 2022 09:20 م

عمدة حى لندن المالى: خروج بريطانيا من "بريكست" خلق فرصا استثمارية مع دول الخليج العربى

الأحد، 09 أكتوبر 2022 01:08 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة