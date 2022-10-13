اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 أكتوبر 2022 09:28 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة إغلاق عيادات تخصصية يديرها منتحل صفة طبيب بمحافظة الجيزة

الخميس، 13 أكتوبر 2022 08:59 ص
الصحة إغلاق عيادات تخصصية يديرها منتحل صفة طبيب بمحافظة الجيزة وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق عيادات تخصصية خاصة تعمل بدون ترخيص يديرها منتحل صفة طبيب، بمنطقة الدقى، بمحافظة الجيزة.

 

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تشكيل لجنة للمرور على العيادات التخصصية بالتعاون مع الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، وهيئة الدواء المصرية ومباحث التموين، لافتًا إلى أن اللجنة رصدت العديد من المخالفات منها عدم وجود ترخيص للعيادات من وزارة الصحة، ووجود صيدلي يناظر المرضى فى غرفة الكشف منتحلًا صفة الطبيب البشري بالمخالفة للقانون رقم (415) لسنة 1954، وعلى الفور تم ضبطه واحالته لجهات التحقيق المختصة.
 
 
وأشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بالوزارة، إلى ضبط عدد كبير من الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر، بالاضافة الى ضبط كميات من المواد الخام والأعشاب الطبية لتصنيع مستحضرات طبية وادوية للبيع داخل العيادة.
 
 
وأكد "زكي"استمرار حملات المرور الرقابية على جميع المنشآت الطبية بمحافظات الجمهورية، للتأكد من مطابقتها والعاملين بها للاشتراطات الصحية اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية.
 
 
كما دعا المواطنين إلى الإطلاع على ترخيص العيادات، وترخيص مزاولة المهنة للعاملين بها قبل تلقي الخدمة الطبية، حرصاً على صحة وسلامة المرضى.

الصحة

اغلاق عيادة

طبيب

الجيزة

منتحل صفة



الموضوعات المتعلقة

الصحة تؤكد استقرار الوضع الوبائى لكورونا وتراجع الإصابات.. حسام حسنى: المتحورات الجديدة ضعيفة التأثير.. ومعظم حالات العدوى بسيطة ومتوسطة.. ودعوة المواطنين للحصول على اللقاح والالتزام بالإجراءات الوقائية مستمرة

الخميس، 13 أكتوبر 2022 07:00 ص

الصحة: إدراج الأطفال الأجانب بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالقاهرة والجيزة

الخميس، 13 أكتوبر 2022 06:00 ص

نائب وزير الصحة: أفضل فترة لحمل الأمهات من سن 21 وحتى 30 سنة

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 11:40 م

نائب وزير الصحة: الانفجار السكانى أشبه بحالة انتحار جماعى

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 10:02 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة