الشرقية تنظم ورشة عمل لوضع خطة تأسيس لحماية الطفل

الشرقية - إيمان مهنى

تنفيذاً للمبادرة الرئاسية حياه كريمة والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية .. الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام تشارك في ورشة عمل تشاورية لدعم حق مشاركة الأطفال بمحافظات (الإسكندرية – مرسي مطروح – الشرقية – المنيا – أسيوط ).

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الدور الذي تقوم به وحدة الحماية العامة للطفل في معالجة وحل مشاكل الأطفال والمساهمة الجادة في تقديم الخدمات المتنوعة للأم والطفل من خلال استراتيجية عمل محددة لحماية الأطفال المعرضة للخطر ومراعاة وضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان.

ومن جانبها أشارت هبة محمد حمد مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل، إلى أنه في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) و(المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية) شاركت الوحدة ورشة عمل لوضع خطة تأسيس" منتدى الطفل المصري بمحافظات (الإسكندرية – مرسي مطروح – الشرقية – المنيا – أسيوط) " والمقامة في الفترة من 13:12 أكتوبر 2022م بمحافظة الإسكندرية تحت إشراف المجلس القومي للطفولة والأمومة.

أوضحت مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل أن المشاركين في الورشة ممثلين من ( الوحدة العامة لحماية الطفل - مديرية الشباب والرياضة - مديرية التضامن الإجتماعي بالشرقية - مديرية التربية والتعليم - هيئة قصور الثقافة - المنطقة الأزهرية) وذلك لوضع خطة عمل ومقترحات لتنفيذ أهداف المنتدى وتعزيز حق الطفل في المشاركة المجتمعية واكتشاف مواهب الأطفال وتنميتها واستثمارها بشكل إيجابي.

وأضافت مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل قيام المحافظة بالسعي الجاد لنجاح تأسيس منتدى الطفل من خلال التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية... وذلك إيمانا بدور المنتدى الفعال في تنمية النشئ من خلال تكوين الإتجاهات والقيم الإجتماعية والسياسية لدى الأطفال وترويج مفاهيم الوعي والإنتماء للوطن وحرية التعبير عن الرأي وتعديل إتجاهات الطفل ليصبح فرداً نافعاً في المجتمع بالإضافة إلى وضع مقاييس أخلاقية وسلوكية تكون بمثابة دستور له في التعامل مع المجتمع والقضايا المحلية والإقليمية والدولية المعاصرة، وذلك من خلال إعداد لقاءات حوارية هادفة ومؤثره وناجحة تجمع بين أعضاء اللجان المشاركة والأطفال للتعبير عن إحتياجاتهم ومقترحاتهم تجاه تلك القضايا.