اليوم السابع
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السيطرة على حريق صالة ألعاب رياضية بالطالبية دون إصابات

الخميس، 13 أكتوبر 2022 06:17 م
السيطرة على حريق صالة ألعاب رياضية بالطالبية دون إصابات سيارة إطفاء -أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل صالة ألعاب رياضية بمنطقة الطالبية دون وقوع أى إصابات.
 
وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة داخل صالة ألعاب رياضية بشارع الثلاثيني الجديد.
 
وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وتبين بالفحص نشوب حريق بصالة ألعاب رياضية "جيم" الواقعة بـ6 شارع محمد داوود المتفرع من شارع الثلاثيني الجديد دون إصابات، وتمكن رجال الإطفاء على محاصرة النيران وتنفيذ عملية التبريد بعدها لمنع تجدد الحريق.

حريق صالة العاب

الطالبية

أمن الجيزة

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