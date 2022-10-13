السرعة الجنونية وراء حادث الدائرى.. ومديرة منزل الفنان محمد إمام ضمن المصابين

كتب أحمد إسماعيل

تواصل نيابة الجيزة التحقيق في حادث تصادم مروع إثر اصطدام سيارة نقل ثقيل "تريلا"، بعدد من سيارات أعلى الطريق الدائري اتجاه منزل الرماية والتى تسببت فى دهس 9 سيارة ومصرع شخص وإصابة 6 آخرين.

وتبين من التحريات الأولية أن مالك السيارة التريلا أنكر قيادته للسيارة وقت وقوع الحادث، وزعم أنه كان يجلس إلى جوار السائق الذى هرب عقب وقوع الحادث

وقال مالك السيارة أمام جهات التحقيق، إنه يتبادل القيادة مع السائق ووقت وقوع الحادث كان يجلس إلى جواره، كما تم عمل تحليل مخدرات لمالك السيارة الذى تم ضبطه فى موقع الحادث.

وأكد شهود عيان أن سائق التريلا كان يسير بسرعة جنونية أعلى الطريق الدائرى، ما أدى إلى دهسه عدد من السيارات، وتم ضبطه على الفور قبل أن يتمكن من الهرب.

كما تبين أن من ضمن المصابين مديرة منزل الفنان محمد إمام نجل الفنان عادل إمام فى الحادث .

وكشفت المعاينة لموقع الحادث أن السيارة التريلا كانت تسير بسرعة جنونية، ووجد أمامه فجأة الطريق متوقف ففقد السيطرة على عجلة القيادة، ما أسفرت عن وقوع الحادث بدهس تريلا لعدد 9 سيارات ملاكى، ومصرع وإصابة 7اشخاص.

وجاءت أسماء المتوفين والمصابين فى الحادث سعاد حسن علي السن 55 ومقيمة منيل شيحة ابو النمرس، وميرال مصطفى سيد السن 12 ومقيمة منيل شيحة أبو النمرس، وأمل محمد حسن السن14 ومقيمة منيل شيحة أبو النمرس، وإمري أحمد علي محمد السن 13 ومقيم 32 مسجد الرحمة - المريوطية، وهيا سنت احمد علي محمد السن 10 ومقيمة 32 مسجد الرحمة - المريوطية، وفاليت اور ( افريقية ) السن 24 ومقيمة 6 اكتوبر الجيزة ، ومحمود جمال صابر السن 38 و مقيم برنشت العياط.

تلقت غرفة عملية نجدة الجيزة بلاغا بوقوع حادث سير مروع أعلى الطريق الدائرى بدائرة قسم الهرم، وبالانتقال والفحص تبين مصرع شخص وإصابة 6 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى الهرم، وتبين أن من بين المصابين، سيدة تعدى فاليت أور، تحمل الجنسية الكينية، وأكدت إنها مديرة منزل الفنان محمد الإمام، وإنها كانت تستقل سيارة أوبر وقت وقوع الحادث وتوفى قائدها على عجلة القيادة إثر دهس التريلا للسيارة قيادته.

وأنقذت العناية الإلهية 10 أشخاص من الموت المحقَّق في الحادث بعد أن دهست سيارة نقل تريلا نحو 9 سيارات أخرى من بينها ملاكي.

وأضاف شهود عيان بأن بعض الأشخاص ظلوا عالقين داخل سيارتين، وقام بعض الأهالى باستخراجهم ونقلهم إلى المستشفى.