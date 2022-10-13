السجن 3 سنوات لعامل بتهمة إحراز سلاح نارى بدون ترخيص فى سوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الخميس، بمعاقبة المتهم "ع.ص.ح" عامل، بالسجن 3 سنوات لاتهامه بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص، بدائرة مركز أخميم.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة وأحمد أبو القاسم بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.



تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 ، بدائرة مركز أخميم، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز اخميم من أحد المصادر السرية، عن قيام المتهم بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.





