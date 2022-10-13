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الرئيس السيسي يصافح أوائل الكليات العسكرية والجامعات المصرية

الخميس، 13 أكتوبر 2022 11:44 ص
الرئيس السيسي يصافح أوائل الكليات العسكرية والجامعات المصرية الرئيس السيسي يصافح أوائل الكليات العسكرية والجامعات المصرية
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على مصافحة أوائل الكليات العسكرية والجامعات المصرية، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية.
 
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد حرص عقب وصوله إلى مقر الكلية الحربية، على تقديم التحية إلى أهالى خريجي الدفعات الجديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية. 
 
وبدأت وقائع الاحتفال باستعراض حرس الشرف وعزف السلام الجمهوري فور وصول الرئيس السيسي إلى منصة الاحتفال.، وعقب ذلك أدى حرس الشرف من طلبة الكليات التحية العسكرية للرئيس السيسي.
 

 


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الكلية الحربية

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المعاهد العسكرية

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