الرئيس السيسى يطمئن المصريين: مصر تقف على أرض صلبة.. غدا فى اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " الرئيس السيسى يطمئن المصريين: مصر تقف على أرض صلبة.. وقادرون على عبور الأزمات.

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الجيش والشرطة.. درع الوطن والشعب

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