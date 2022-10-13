الرئيس السيسى: دور الجيش "يحمى .. يصون .. يضحى"

كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو ده دور الجيش انه يحمي ويصون ويضحى علشان تبقا البلد دي دايما ثابتة مستقرة وآمنة سالمة ان شاء الله".

جاء ذلك خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية.