الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى: دور الجيش "يحمى .. يصون .. يضحى" الخميس، 13 أكتوبر 2022 11:56 ص الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو ده دور الجيش انه يحمي ويصون ويضحى علشان تبقا البلد دي دايما ثابتة مستقرة وآمنة سالمة ان شاء الله". جاء ذلك خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية. السيسي الرئيس السيسي الكلية الحربية الكليات العسكرية المعاهد العسكرية طلبة الكلية الحربية اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسي يصافح أوائل الكليات العسكرية والجامعات المصرية الخميس، 13 أكتوبر 2022 11:44 ص مدير الأكاديمية العسكرية المصرية يهدى الرئيس السيسي كتاب الله "تذكارا" الخميس، 13 أكتوبر 2022 11:41 ص الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان "قادة فى وجدان الأمة" الخميس، 13 أكتوبر 2022 11:24 ص الرئيس السيسي يقلد أوئل خريجى الكليات والمعاهد العسكرية نوط الواجب العسكرى الخميس، 13 أكتوبر 2022 11:23 ص رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة يعلن نتائج الكليات العسكرية الخميس، 13 أكتوبر 2022 11:16 ص منح الأنواط لأوائل خريجى الكليات والمعاهد العسكرية الخميس، 13 أكتوبر 2022 11:16 ص طلبة الكليات العسكرية يستعرضون مهاراتهم بالدراجات الهوائية الخميس، 13 أكتوبر 2022 10:52 ص طلبة الكليات العسكرية يشكلون بأجسادهم "الأوكتاجون" ثمانى الأضلاع الخميس، 13 أكتوبر 2022 10:39 ص الكلية الحربية تحصل على شهادة اعتماد جودة البيئة أيزو 1401 الخميس، 13 أكتوبر 2022 10:35 ص "قوة – عزيمة - إيمان- نصر".. عرض رياضى لطلبة الكليات العسكرية أمام الرئيس السيسى الخميس، 13 أكتوبر 2022 10:13 ص الرئيس السيسي يقدم التحية لأهالى خريجى الدفعات الجديدة من طلبة الكليات العسكرية الخميس، 13 أكتوبر 2022 10:08 ص الرئيس السيسى يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة.. لأول مرة.. طالبات الشرطة يشاركن فى عروض النزول السريع.. وينفذن عرضا للحراسات الخاصة.. ووزير الداخلية يصدق على منح خريجى الشرطة درجة الليسانس.. فيديو وصور الإثنين، 10 أكتوبر 2022 01:27 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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