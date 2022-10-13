الخشت: العلاقات المصرية السعودية فوق استراتيجية يحكمها روابط الثقافة واللغة

كتب محمد صبحى

رحب الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، بالمشاركين فى حقل توزيع جائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز والسفير أسامة ناقلى سفير المملكة العربية السعودية والدكتور شوقى علام والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر والدكتور مفيد شهاب والدكتور هانى ضاحى ورؤساء التحرير المشاركين فى احتفالية توزيع جائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز فى دورتها العاشرة والمقام لقاعات الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة.

وأكد الخشت، أن هذا الملتقى يعكس قوة العلاقات المصرية السعودية والتى وصفها أنها علاقات فوق استراتيجية حيث أنه يحكمها علاقات تضم روابط الدم والتاريخ واللغة والثقافة والاتجاه النفسى وروابط جدة النبى صلى الله عليه وسلم وإذا نحن شركاء فى الدم السعودى العلاقات بين مصر والسعودية تعكس هذا الرابط العميق والجوهرى.

ووجه رئيس جامعة القاهرة التحية والتقدير لولى العهد السعودى الذى تستمر معه العلاقات المصرية السعودية مقدما التهنئة للفائزين فى هذه الجائزة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة ، تكتسب هذه الجائزة أهميتها من اسم صاحب الجائزة وتأثيرها العالمى حيث تم إقامتها فى العديد من العواصم العالمية بعدد من الدول واليوم هى فى جامعة القاهرة وتناولت أكثر من 40 لغة يعكس أهميتها والتوجه الانفتاحى للملكة على الثقافة و الفنون وتعكس الايمان بالتنوع والتعددية.