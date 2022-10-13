التصريح بدفن شخص لقى مصرعه بحادث تصادم تريلا و5 سيارات أعلى الدائرى

كتب أحمد إسماعيل

صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن جثة شخص لقى مصرعه إثر حادث تصادم تريلا و5 سيارات أعلى الطريق الدائري اتجاه الرماية، وكلفت مفتش الصحة بالكشف الظاهري وإعداد تقرير.

كما طلبت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية لخمس أشخاص آخرين أصيبوا في الحادث للاستماع إلى أقوالهم.

عقب الحادث انتقل رجال المرور إلي المكان لرفع حطام الحادث بواسطة الأوناش من أعلى الطريق وتسيير حركة السيارات، وتم القبض علي سائق التريلا ليتم التحقيق معه.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الدائرى بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.