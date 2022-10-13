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الإسكان: بيع 180 ألف كراسة شروط لحجز وحدات منخفضى ومتوسطى الدخل

الخميس، 13 أكتوبر 2022 09:00 ص
الإسكان: بيع 180 ألف كراسة شروط لحجز وحدات منخفضى ومتوسطى الدخل مى عبد الحميد - رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى
كتب أحمد حسن

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قالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أنه تم بيع 180 ألف كراسة شروط حتى الآن، كما قام 47 ألف مواطن بسداد مقدم جدية الحجز.

وشددت مي عبد الحميد على ضرورة قيام المواطنين الراغبين في الحجز بشراء الكراسة ودفع مقدم جدية الحجز والمصاريف الإدارية، ثم ملء واستيفاء استمارة الحجز والإقرار، وتجهيز كافة الأوراق المطلوبة والموضحة بكراسة الشروط والتسجيل على الموقع الإلكتروني للصندوق ورفع الأوراق المطلوبة، مع العلم أن شراء كراسة الشروط فقط دون إكمال باقي الخطوات لا يعني أن المواطن قام بإكمال التسجيل للحصول على وحدة سكنية.

وأوضحت أن الإقبال الكبير من المواطنين للحصول على وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين3" بمثابة شهادة ثقة منهم في مجهودات ووعود صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهو ما يضاعف من المسؤولية الملقاة على عاتق الصندوق وكافة العاملين به.

 

ونوهت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن أن الفرصة لاتزال قائمة لكافة المواطنين لاستيفاء أى من المُستندات المطلوبة، مع ضرورة الإطلاع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات المُبينة تفصيلياً بكراسة الشروط، والحرص على كتابة البيانات الخاصة بالمواطن وعدم التلاعب بها.

 

 


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