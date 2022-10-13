الإحصاء يعلن تفاصيل المرصد الإحصائى الجديد بحضور وزيرة التخطيط 20 أكتوبر

كتب: مدحت عادل

يعقد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، برئاسة اللواء خيرت بركات يوم الخميس 20 أكتوبر الجاري مؤتمر صحفي بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ونخبة من الخبراء والمختصين، للإطلاق الرسمي للمرصد الإحصائي الجديد "بيانات مصر".

ويأتي المرصد الإحصائي في إطار توجهات الدولة نحو بناء الانسان المصري والاهتمام بتنمية قدراته ثقافياً وفكرياً، تم إنشاء هذا المرصد لتوفير البيانات لكافة فئات المجتمع المصري، تماشياً مع اهداف الجهاز في رفع الوعى الإحصائي لدى المواطن ولأكثر من 150 عاماً.

تأتي أهمية المرصد الإحصائي انطلاقا من أهمية الاعتماد على البيانات والتي تمثل الركيزة الأساسية التي تستخدمها الدولة لبلورة وصياغة سياستها، فقد ساهمت بيانات الجهاز في العديد من المبادرات والمشروعات التي تتبناها الدولة ومن أهمها مشروع حياة كريمة الذي يعد مشروعا قوميا بالدرجة الأولى، لإحداث نقلة نوعية بقرى الريف المصري على مستوى الجمهورية، ويعد هذا المشروع بمثابة "أيقونة الجمهورية الجديدة"، والذي تم الاعتماد على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في التخطيط له وتنفيذه وذلك من واقع نتائج تعداد السكان والإسكان والمنشآت 2017 ومسح الدخل والانفاق والاستهلاك عام 2019/2020، بالإضافة إلى ذلك تساهم بيانات الجهاز في رصد التغيرات في المجالات المختلفة وتوفير المؤشرات المطلوبة للتعرف على تطورات هذه الظواهر التي تؤثر على حياة الاسرة المصرية والمواطن وفى مقدمتها مستويات التضخم والبطالة و الميزان التجاري، ومتابعة المشكلة السكانية بأبعادها المختلفة، وكذا العديد من المشروعات التنموية والتي تعتمد على الأبحاث والمسوح التي يجريها الجهاز.