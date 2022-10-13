الأوقاف: توزيع 384 طنا من لحوم صكوك الأضاحى والإطعام خلال 3 أشهر

كتب على عبد الرحمن

كشفت وزارة الأوقاف، عن الانتهاء من توزيع 384 طنًا من لحوم أضاحى وإطعام الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية، خلال الربع الأول من العام المالى 2022/ 2023م، فيما تم صرف أكثر من 33 مليون جنيه فى مجال البر وخدمة المجتمع.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستمرار وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي والإطعام على مدار العام، وفي إطار الدور المجتمعى لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروعى صكوك الأضاحى والإطعام.

وتم توزيع الدفعة الثانية عشرة من اللحوم حتى مساء الأربعاء، على الأسر الأولى بالرعاية في محافظات : "الغربية- الفيوم- البحيرة- المنيا- القليوبية- أسيوط- سوهاج- الشرقية- المنوفية- كفر الشيخ- قنا- شمال سيناء"، بواقع 2 طن لكل محافظة.