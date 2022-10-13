وشدّد المندوب الأردنى الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمود الحمود - فى بيان ألقاه في اللجنة الأولى في الأمم المتحدة- على ضرورة إطلاق حوار شامل ومتوازن لإنجاح مؤتمر المراجعة الذي سيعقد في العام 2026 ويهدف إلى التوصل إلى وثيقة ختامية شاملة تعكس مجدداً التزام الدول بمعاهدة عدم الانتشار، وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

وأضاف الحمود أنه فى إطار سعي الأردن لتحقيق ذلك، سيستمر في العمل على الصعيدين الإقليمي والدولي لتعزيز دبلوماسية نزع السلاح بموجب معاهدة عدم الانتشار، مشيرا إلى أن الأردن يدعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الترحيب بمخرجات مؤتمر إنشاء منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في دورتيه الأولى والثانية، والتي كانت برئاسة الأردن ودولة الكويت الشقيقة، وضرورة دعم جهود دول المنطقة الهادفة إلى الاتفاق على صك قانوني مُلزم لدول الإقليم يسهم في إبعاد خطر الأسلحة غير التقليدية عن المنطقة، الأمر الذي سيعزز السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وقال الحمود -فى مجال الأمن السيبرانى - إن الأردن يدعم الجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز أمن تقنيات الاتصالات والمعلومات، بما يحمي الدول من أي هجمات من شأنها الإضرار بمصالحها، مشددا على ضرورة بناء قدرات الدول النامية في مجال أمن واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تبادل الخبرات، وإنشاء آلية داخل الأمم المتحدة لتبادل المعلومات المتعلقة ببناء قدرات الدول، وتشجيع الدول لطرح احتياجاتها في مجال الأمن السيبرانى، وتمويل برامج مخصصة لبناء القدرات.