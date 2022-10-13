استخراج 133 ألف كارت ذكى للفلاحين فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعاً بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، المهندس أحمد سيد أبوزيد رئيس منطقة شمال الصعيد بالبنك الزراعي المصري ،المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة ،وعدد من مسؤولي الإدارة المركزية بمديرية الزراعة، وذلك لمتابعة سير العمل بمنظومة توزيع الأسمدة الزراعية واستعدادات المديرية لزراعات الموسم الشتوي، والمستهدف زراعته من المحاصيل الشتوية الاستراتيجية، وتذليل العقبات التي تواجه المزارعين في مختلف المجالات والمناحي.

ناقش المحافظ الموقف التنفيذي لإجراءات استخراج كارت الفلاح" الكارت الذكي" للمزارعين أصحاب الحيازات الزراعية،حيث قد تقدم 185 ألف من اجمالي المستهدف، وتم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بها، ويتم حالياً تسليم 133 ألف كارت ، وجار استكمال الباقي

حيث شدد المحافظ على إعداد تحليل وتقرير تفصيلي لنسبة الفلاحين الذين لم يتقدموا للحصول على "كارات الفلاح"، أو الذين لم يستوفوا الاشتراطات، مع إعداد جدول زمني وخريطة واضحة لتوزيع الأسمدة بكل جمعية زراعية، يتم الإعلان عنها، والإعلان عن الاشتراطات والمتطلبات اللازم توافرها لاستخراج الكارت، والنسبة التي توجد بها معوقات.

كما ناقش المحافظ موقف الأرصدة من الأسمدة الزراعية ومنظومة التوريد والتسليم بالموسم الشتوي مع التعامل السريع مع أية طوارئ،من حلال التنسيق مع وزارة الزراعة، وإمكانية الحصول على برامج إضافية لكميات جديدة إضافية لتغطية كافة الحصص المستحقة للمزارعين