اليوم السابع
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ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعى فى أوروبا مع دخول الشتاء

الخميس، 13 أكتوبر 2022 11:20 ص
ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعى فى أوروبا مع دخول الشتاء الغاز الطبيعي
كتبت -مروة الغول

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حققت أوروبا ارتفاعًا في مخزون الغاز الطبيعي خلال الشهور الماضية؛ لاعتمادها على مصادر بديلة للغاز الروسي وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
 
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مستودعات الغاز الطبيعي في أوروبا ممتلئة بنسبة وصلت إلى 56ر91% حتى يوم الثلاثاء الماضي، وهو أعلى معدل لملء المستودعات وفق متوسط الملء طوال السنوات العشر الماضية.
 
وأضافت أنه من المنتظر وصول نسبة الملء مع بداية نوفمبر القادم إلى 95%، وهو رقم لم يتم تسجيله سوى في عامين اثنين فقط طوال السنوات العشر الماضية.
 
وبدأت فرنسا اليوم الخميس، للمرة الأولى بإرسال الغاز بشكل مباشر إلى ألمانيا فى إطار التضامن الأوروبى فى مجال الطاقة للتغلب على توقف شحنات الغاز الروسى، حسبما أعلنت شبكة نقل الغاز الفرنسي "جى ار تى غاز" (GRTgaz).
 
وبدأت عمليات التسليم الأولى من الغاز إلى ألمانيا عند الساعة السادسة صباحاً بمعدل 31 جيجاوات بالساعة باليوم، مروراً بمدينتيْ أوبرجايلباش "موزى" من الجانب الفرنسي وميديلسهايم من الجانب الألماني، عند نقطة التقاء خطوط شبكة الغاز، بحسب ما نقل موقع "الشرق" الإخبارى عن الشركة.

الغاز

أوروبا

الطاقة

الشتاء

مخزونات الغاز



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