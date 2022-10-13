ارتفاع مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الخميس باستثناء "المقاولات" و"الأغذية"

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 5.4%، أعقبه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.4%، يليه قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، والعقارات، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.3%، وصعد قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1%، وقفز قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.9%.

وزاد قطاع مواد البناء بنسبة 0.6%، كما ارتفع قطاعي البنوك، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.5%، ثم قطاعي الموارد الأساسية، والتجارة والموزعون بنسبة 0.4%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.1%، فيما تراجع قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.3%، 0.1%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت خلال الجلستين الماضيتين على تراجع، وسط تداولات تتجاوز مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 687.549 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 341.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.014 مليار جنيه، عبر تنفيذ 37.3 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 72.5% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 20.44%، والعرب على 7.07%، واستحوذت المؤسسات على 44.53% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.46%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 4.4 مليون جنيه، 369.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 30.9 مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، 265.1 مليون جنيه، 75 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 9853 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 1878 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 12115 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 3984 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 2151 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 3077 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.40% ليغلق عند مستوى 3532 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1221 نقطة.