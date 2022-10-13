اليوم السابع
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إيهاب الطحطاوى رئيسا لمصر للطيران للخطوط الجوية ووليد الخفيف لشركة الصيانة

الخميس، 13 أكتوبر 2022 06:28 م
إيهاب الطحطاوى رئيسا لمصر للطيران للخطوط الجوية ووليد الخفيف لشركة الصيانة الطيار إيهاب عبد الرحيم الطحطاوى
كتبت رحاب نبيل

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أصدر المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قراراً بتكليف الطيار إيهاب عبد الرحيم الطحطاوى للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية لحين انعقاد الجمعية العامة لشركة الخطوط الجوية، وذلك خلفاً للطيار عمرو نبيل الذي وجه له المهندس يحيى زكريا خالص الشكر والتقدير عن الفترة التي قضاها رئيساً للشركة.
 
وكان الطيار إيهاب الطحطاوي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة أكاديمية مصر للطيران للتدريب قبل توليه المنصب الجديد.
 
كما أصدر رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران قراراً بتكليف المهندس وليد على محمد الخفيف للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية وكان المهندس وليد الخفيف قد شغل مؤخراً منصب مستشار رئيس مجلس الإدارة بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية.
 
الطيار إيهاب عبد الرحيم الطحطاوي
الطيار إيهاب عبد الرحيم الطحطاوي

المهندس وليد على محمد الخفيف
المهندس وليد على محمد الخفيف

 


مصر للطيران

شركة الخطوط الجوية الخطوط الجوية

الصيانة والأعمال الفنية

رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران



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