إيهاب الطحطاوى رئيسا لمصر للطيران للخطوط الجوية ووليد الخفيف لشركة الصيانة

كتبت رحاب نبيل

أصدر المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قراراً بتكليف الطيار إيهاب عبد الرحيم الطحطاوى للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية لحين انعقاد الجمعية العامة لشركة الخطوط الجوية، وذلك خلفاً للطيار عمرو نبيل الذي وجه له المهندس يحيى زكريا خالص الشكر والتقدير عن الفترة التي قضاها رئيساً للشركة.

وكان الطيار إيهاب الطحطاوي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة أكاديمية مصر للطيران للتدريب قبل توليه المنصب الجديد.

كما أصدر رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران قراراً بتكليف المهندس وليد على محمد الخفيف للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية وكان المهندس وليد الخفيف قد شغل مؤخراً منصب مستشار رئيس مجلس الإدارة بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية.