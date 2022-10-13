إغلاق 18 منشأة صحية غير مرخصة بدمياط

دمياط - فريق المحافظات

قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بدمياط برئاسة الدكتورة سارة العوضي وأقسام العلاج الحر بالإدارات الصحية بالمرور على إجمالى عدد 130 منشأة، لضمان تنفيذ الاشتراطات الصحية، كما تم معاينة وإصدار تراخيص لعدد 48 منشأة طبية، وكذلك استكمال قاعدة البيانات الإلكترونية.

وتم تحرير 75 إنذارا لانتهاء عقود النفايات لمديري المنشأت لتلافي السلبيات وإزالة المخالفات، بالإضافة إلى استصدار قرار غلق 18 للمنشآت الطبية المخالفة للمعايير وغير المرخصة لحين تقديم أوراق الترخيص لاداره العلاج الحر و توفيق الأوضاع والالتزام بالاشتراطات والمعايير الصحيحة طبقا لقانون تنظيم عمل المنشآت الصحية الغير حكومية.

كما تم الرد على إجمالى عدد 3 شكاوى للمواطنين ،وتناشد إدارة العلاج الحر السادة الاطباء بالانتهاء من إجراءات الترخيص وتقديم الأوراق بإدارة العلاج الحر لتوفيق الأوضاع وحرصا على سلامة وأمن المريض.