إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بقرية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 5 أشخاص فى مشاجرة نشبت بين عدة جيران بسبب خلافات الجيرة بحى دحروج بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، بإصابات متنوعة ما بين جروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسد لمعظم المصابين، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وجارى عرضهم على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات فى الواقعة.

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور قسم شرطة دسوق، يفيد بنشوب مشاجرة بين عدة جيران بحى دحروج بدائرة القسم، ليجرى ضبط المتهم طرفى المشاجرة ونقل المصابين إلى مستشفى دسوق العام لعمل الفحوصات الطبية اللازمة.

وسجلت بيانات المصابين كالتالى " ع. ش. ذ" 16 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد وجروح متعددة، كما أصيب " ع. ش. ذ " 16 عاما، مصاب بكسر باليد اليمنى، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وأصيبت " س. ف. ا " 42 عاما، مصابة بجرح قطعى بالرأس وكذلك الوجه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وأصيب " م. ر. ع " 47 عاما، مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وأصيبت " س. ح. م " 40 عاما، مصابة بكسر باليد اليسرى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.