إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمركز كوم حمادة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 3 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين "نقل وملاكى" بمركز كوم حمادة فى البحيرة.



كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل وملاكى بطريق بدر - كوم حمادة بالبحيرة بالقرب من كوبرى خنيزة.



وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بإصابات مختلفة، وتم نقلهم إلى المستشفى المركزى بكوم حمادة، لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية اللازمة،

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.







