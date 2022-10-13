اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة المنطقة الصناعية بالمنيا

الخميس، 13 أكتوبر 2022 11:40 ص
إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة المنطقة الصناعية بالمنيا انقلاب سيارة ــ أرشيفية
المنيا -حسن عبد الغفار

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أصيب 3 أشخاص بينهم مهندس إثر انقلاب سيارة ملاكي بالمنطقة الصناعية في مدينة المنيا الجديدة، صباح اليوم الخميس، وتم نقل المصابين للمستشفي لتلقي العلاج.

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بإنقلاب سيارة ملاكي بالمنطقة الصناعية بالمنيا الجديدة، وإصابة 3 أشخاص.

بانتقال سيارات الإسعاف ورجال الأمن والفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: محمد رأفت 23 عاما، عبد الرحمن محمد 29 عاما، مهندس، وشخص ثالث جاري التعرف عليه، وتنوعت الإصابات بين اشتباه كسر وارتجاج وسحجات وكدمات بالجسم، وتم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج، كما تم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

 


مديرية الامن

ادارة المرور

انقلاب سيارة

اخبار المنيا

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