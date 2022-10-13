إصابة عامل بجرح بالرقبة على يد حماه بسبب خلافات في جهينة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

أستقبل مستشفى جهينة المركزى عامل يبلغ من العمر 45 سنة مصابا بجرح بالرقبة من الناحية اليسري، وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي وذلك على إثر قيام والد زوجته بالتعدى عليه بإستخدام سكين بسبب خلافات بينهما.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة طهطا يفيد بإصابة عامل بجرح ذبحى بالرقبة وتم نقله إلى المستشفى وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية والمقدم أحمد العزازى مفتش مباحث المركز والرائد عمر مدنى رئيس مباحث مركز شرطة جهينة بوصول المدعو لطفي ع ع ع 45 سنة عامل ويقيم دائرة المركز مصاباً " بجرح قطعي بالرقبة من الناحية اليسري " وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي

وبسؤال المصاب أتهم والد زوجته المدعو محمد ع ع ب 61 سنة صياد ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض سكين كان بحوزته وإحداث إصابته المشار إليها بسبب خلافات ماليه فيما بينهما

تم ضبط المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة " سكين " وبمواجهته اقر بأرتكاب الواقعة وأتهم المصاب بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته " بإشتباه قطع بالوتر بأصبع أبهام اليد اليسري " لذات السبب وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي تم تحرير محضرا بالواقعة تم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.