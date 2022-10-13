إزالة 5 حالات تعدى على الأراضى الزرعية بمركز المحلة

الغربية عادل ضرة

أكد اللواء وجدى الجروانى، رئيس مركز ومدينة المحلة على استمرار أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية فى المهد خلال أعمال المرحلة الثالثة للموجة العشرين تحت إشراف المحاسب صلاح حشيش، نائب رئيس المدينة والمهندس محمد صالح، مدير إدارة حماية الأراضي بالإدارة الزراعية واللواء أسامة ابو فرد، مساعد مدير أمن الغربية لفرقة شرطة المحلة والعقيد محمد حوام، مأمور مركز المحلة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية تم إزالة 5 حالات تعدي على الأرض الزراعية.

وأضاف رئيس المدينة أن الحالات التي تم إزالتها في المهد نتيجة للتعدي على الأرض الزراعية كانت عبارة عن تشوينات خرده على مساحة 20 قيراط بالوحدة المحلية للعامرية، تم مصادرة مواد البناء وإيقف جميع أعمال التعديات والتحفظ على المعدات المشاركة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.