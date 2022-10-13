إزالة 20 حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 22 ألف م2 بأسوان

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتى أسفرت عن إزالة 15 حالة تعدى عبارة عن أعمال تجريف وردم للتربة بغرض الزراعة بمساحة 22 ألف و 805 م2 بنطاق الوحدة المحلية لقروى فارس.

من جانبه، أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إستمرار الحملات المكبرة ضمن المرحلة الثالثة للموجة الـ 20 لإزالة التعديات على أملاك الدولة سواء الأراضى الزراعية أو مخالفات البناء بجميع المراكز والمدن.

وأشار المحافظ، إلى أن ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وبمتابعة متواصلة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.