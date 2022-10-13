إحالة 94 موظفا للتحقيق خلال حملات تفتيشية لتحقيق الإنضباط الإدارى بالبحيرة

شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة حملات تفتيشية على المصالح الحكومية، وذلك لتحقيق الإنضباط الادارى بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة.
وأسفرت الحملة عن إحالة 94 من العاملين بمراكز الدلنجات وشبراخيت ووادى النطرون للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانونى.
ويذكر أن هذه الحملات الرقابية تأتى فى اطار الجهود التى تقوم بها محافظة البحيرة لمتابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.
إحالة 94 موظفا للتحقيق خلال حملات تفتيشية لتحقيق الإنضباط الإدارى بالبحيرةالخميس، 13 أكتوبر 2022 02:07 م
محافظة البحيرة -أرشيفية
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شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة حملات تفتيشية على المصالح الحكومية، وذلك لتحقيق الإنضباط الادارى بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة.
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