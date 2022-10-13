اليوم السابع
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الخميس، 13 أكتوبر 2022 01:35 م
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أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الخميس، 13 أكتوبر 2022 12:00 م
أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ‏‎الخضروات
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
 
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالى-
 
‏‎‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 7 جنيهات.
 
‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 10 جنيهات.
 
‎‏‎‏‎- البصل الأبيض بـ 4.5 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ4.5 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎- الكوسة بـ 10.5 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 10.5 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 10.5 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
 
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض 10 جنيهات.
 
‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس 10 جنيهات.
 
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 9 جنيهات.
 
‏‎‏‎‏‎- الفلفل الألوان 26 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎- الليمون بـ 11 جنيها.
 
‏‎- بامية 25‎ جنيها.
 
- فاصوليا 24 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 30 جنيها.
 
‏‎‏- جوافة 15 جنيها.
 
-رمان 12 جنيها
 
- البامية 25 جنيها.
 
 
 
 

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

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