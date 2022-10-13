أخبار البورصة اليوم الخميس 13-10-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 13-10-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت خلال الجلستين الماضيتين على تراجع، وسط تداولات تتجاوز مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 687.549 مليار جنيه.



إيقاف تداول 5 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، شارم دريمز للاستثمار السياحي.



البورصة تربح 3.7 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت خلال الجلستين الماضيتين على تراجع، وسط تداولات تتجاوز مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 687.549 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 341.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.014 مليار جنيه، عبر تنفيذ 37.3 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 72.5% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 20.44%، والعرب على 7.07%، واستحوذت المؤسسات على 44.53% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.46%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 4.4 مليون جنيه، 369.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 30.9 مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، 265.1 مليون جنيه، 75 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 9853 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 1878 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 12115 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 3984 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 2151 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 3077 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.40% ليغلق عند مستوى 3532 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1221 نقطة.

وصعدت أسهم 89 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 31 شركة، ولم تتغير مستويات 70 شركة.



أسهم خزينة وأعلنت شركات ابن سينا فارما، والكابلات الكهربائية المصرية، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، وبالم هيلز للتعمير، وأوراسكوم المالية القابضة، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والمتحدة للإسكان والتعمير، شراء الأولى 329.2 ألف سهم خلال جلسة أمس الأربعاء، وشراء الثانية 155 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.72%، وشراء الثالثة 17.1 ألف سهم، وشراء الرابعة 100 ألف سهم، والتي تمثل نسبة 0.01% من أسهم الشركة، وشراء الخامسة 75 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.25%.

وشراء السادسة 400 ألف سهم، تمثل نسبة 0.01% من رأسمال الشركة، وشراء السابعة 27 مليون سهم، وشراء الثامنة 300 ألف سهم، وشراء التاسعة 180.7 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم خزينة 1.28% من أسهم رأس المال.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات العبوات الطبية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 200 ألف سهم، 133.4 ألف سهم، 700 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" 4.45 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال 38 ألف سهم، 15 ألف سهم، 48 ألف سهم، 14 ألف سهم، 75 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق 2715 سهم، 65 ألف سهم، 958 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركات العربية لحليج الأقطان، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، مستشفى النزهة الدولي 254.2 ألف سهم، 157.9 ألف سهم، 15.4 ألف سهم، على التوالي.



العربية للأسمنت قالت الشركة العربية للأسمنت، ردًا على تأثير سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمنت إلى 12 دولار لكل مليون وحدة حرارية، إنه سيكون تأثير محدود على الشركة على المدى القصير، ولكنها ستضيف ضغوطًا على احتياجاتنا من العملة الصعبة لتأمين مصادر الطاقة على المديين المتوسط والطويل، مضيفة أنها كانت تتوقع هذا القرار منذ عدة أشهر، ولذا استعدت بمخزون كبير من الفحم والفحم البترولي لتجنب تعطل الإنتاج على المدى القصير، وسيعتمد التأثير على المدى المتوسط على اتجاهات الأسواق الدولية، والتي تزيد فيها أسعار الطاقة في الوقت الحاضر.



شيني قالت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني، إن مجلس الإدارة عرض في تقريره بالميزانية المعروضة على الجمعية في 12 أكتوبر الجاري أسباب الخسائر وخطة مجلس الإدارة لوقف نزيف الخسائر والنهوض بالشركة، ولذا الأمر معروض على الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة.

كيما

قالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، إن مجلس إدارة الشركة وافق على قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2022، وحققت الشركة إيرادات بلغت 4.4 مليار جنيه مقابل 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 318%، وتحولت الشركة للربحية بقيمة 651.5 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 1.4 مليار جنيه.