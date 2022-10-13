أجواء رعدية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة عدم الاستقرار وأماكن الأمطار

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة عدم الاستقرار المرتقبة من مساء السبت المقبل، لافتة إلى أن حالة عدم الاستقرار تبدأ مساء السبت 15 أكتوبر.



وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة عدم الاستقرار كما يلى: - السبت 15 أكتوبر 2022

أمطار متوسطة مساء قد تكون رعدية أحيانـا بنسبة حدوث (%50 تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة .

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة

نشاط ريـاح أحيانـا : على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

- الأحد 16 أكتوبر والأثنين 17 أكتوبر 2022:

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية و الوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

- الثلاثاء 18 أكتوبر 2022:

أمطار خفيفة إلي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

نشاط رياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية: نظراً للتغيرات الحادة والسريعة في خرائط الطقس سوف نوافيكم تباعاً بأخر المستجدات، و يرجى اتخاذ كافة الإستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار المتوقعة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، مائل للحرارة على جنوب سيناء ، حار على جنوب الصعيد ، لطيف ليلا فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة : القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.