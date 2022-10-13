اليوم السابع
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الخميس، 13 أكتوبر 2022 03:06 م
أكرم القصاص
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أبو الغيط عن حضوره حفل تخريج الكليات العسكرية: نموذج للالتزام والنظام

الخميس، 13 أكتوبر 2022 02:37 م
أبو الغيط عن حضوره حفل تخريج الكليات العسكرية: نموذج للالتزام والنظام أبو الغيط
بيشوى رمزى

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تحدث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن حضوره، اليوم الخميس، فى حفل تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية المصرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، معربا عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث.
 
وأضاف أبو الغيط أن العسكرية تمثل نموذجا للنظام، والالتزام، معربا عن اعتزازه بكونه عربى، في ظل هذا الكم من التقدير الذي تحظى به المؤسسات العسكرية.
 
كلمات أبو الغيط جاءت خلال مشاركته في الجلسة الثانية في الاجتماع التأسيسي لمنظمة السلام العربية، معربا عن تقديره للحضور وللمبادرة.
 
 
 

الكليات العسكرية

حفل تخريج الكليات العسكرية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

مصر

أحمد ابو الغيط



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