أبو الغيط عن حضوره حفل تخريج الكليات العسكرية: نموذج للالتزام والنظام

بيشوى رمزى

تحدث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن حضوره، اليوم الخميس، فى حفل تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية المصرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، معربا عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث.

وأضاف أبو الغيط أن العسكرية تمثل نموذجا للنظام، والالتزام، معربا عن اعتزازه بكونه عربى، في ظل هذا الكم من التقدير الذي تحظى به المؤسسات العسكرية.

كلمات أبو الغيط جاءت خلال مشاركته في الجلسة الثانية في الاجتماع التأسيسي لمنظمة السلام العربية، معربا عن تقديره للحضور وللمبادرة.