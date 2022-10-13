اليوم السابع
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آخر موعد للتقدم لجائزة أفضل بحث تطبيقى بجامعة قناة السويس آخر ديسمبر

الخميس، 13 أكتوبر 2022 06:42 م
آخر موعد للتقدم لجائزة أفضل بحث تطبيقى بجامعة قناة السويس آخر ديسمبر الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن فتح باب التقديم لجائزة الدكتور أحمد عسكر لأفضل بحث تطبيقي للدراسات العلمية والإنسانية والأدبية للعام  w022، وذلك لموعد غايته 31 ديسمبر 2022، وفي جميع التخصصات.

 

وأكد رئيس الجامعة، أن مثل تلك الجوائز والمسابقات العلمية تحفز المشاركين بها على التنافس الشريف، وتسمح بزيادة و تبادل المعارف، وخلق الأفكار العلمية الابتكارية التي تضع الحلول واختبار الفروض لمشكلات وتحديات المجتمع، وأشار إلى أن الجامعة بذلك تعزز دورها ومسؤوليتها المجتمعية، وتعمل على خلق قنوات اتصال مع هيئات ومؤسسات المجتمع والبيئة المحيطة.

 

وتقام المسابقة بإشراف عام الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحددت الشروط والمعايير الخاصة بالجائزة كالتالي:-

أن يتم تقديم ملخص البحث باللغة العربية ، والسيرة الذاتية،  و أن يكون البحث حديث خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وأن يكون منشور في مجلة علمية متخصصة، وان يكون البحث وملخصه باللغة العربية على أسطوانة (CD) ، ونسخة واحدة بصيغة( Word).

يشرف على تنفيذ الجائزة المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة،  ومنى أوزوريس مدير متابعة المشروعات البحثية والتطبيقية.


الإسماعيلية

جامعة قناة السويس

جائزة الدكتور أحمد عسكر

مجلة علمية



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