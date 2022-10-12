4 أساتذة بجامعة دمياط ضمن قوائم ستانفورد الأمريكية لأفضل 2%؜ من علماء العالم

دمياط – فريق المحافظات

أعلنت قوائم ستافورد لأعلى 2% من علماء العالم الأكثر فى الاستشهادات على مستوى العالم طبقا لبيانات محرك البحث آل سيفير، وللعام الثالث على التوالى يظهر اسم علماء جامعة دمياط فى القوائم، حيث ظهر أسماء 4 من علماء الجامعة فى قوائم ستافورد وهم بالترتيب:

الدكتور عادل زكى حافظ السنباطى

الدكتور عبدالجواد محمد راضي

الدكتور أحمد عويس

الدكتور حمدى زيدان رحمه الله

الجديد بالذكر أن هذا التصنيف يعتمد على عدد الأبحاث المنشورة للعلماء منذ أول سنة للنشر إلى العام الحالى وأيضًا عدد الاستشهادات الكلية والنوعية فى كل تخصص وعدد الاستشهادات المرجعية وعدد الأبحاث التى تم تحكيمها دوليًا.

وتقدم الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة والنواب والعمداء بأطيب التهانى لتشريفهم اسم الجامعة.